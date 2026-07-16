Rull insta el Suprem a abandonar la "rebel·lia" i aplicar l'amnistia després de l'aval del TJUE

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha instat aquest dijous el Tribunal Suprem (TS) a abandonar la "rebel·lia" i aplicar immediatament la llei d'amnistia sense esperar altres tribunals espanyols, després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
"Europa ha parlat i s'ha estret el marge per a l'ambigüitat i els càlculs políticojudicials o la interpretació de la llei d'amnistia. Ara el que toca, el que és exigible en un estat de dret, és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis ni més demores", ha destacat en una declaració al Parlament.
Per Rull, la sentència del TJUE és "un pronunciament que interpel·la directament a l'anormalitat política que viu avui Catalunya" que passa pel fet que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig no poden ocupar el seu escó al Parlament perquè són a l'"exili".