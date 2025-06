Rull insta a executar la sentència de Sixena des de criteris tècnics davant un cas "molt polititzat"

Compara el cas amb la Dama d'Elx



El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre el retorn de les pintures murals del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al monestir de Vilanova de Sixena (Osca) es faci seguint criteris tècnics i científics en un procediment que ha considerat "molt polititzat, en el pitjor dels sentits".

Ho ha dit en unes declaracions a la sala del MNAC on hi ha les obres, després de reunir-se amb el president i el director del museu, Joan Oliveras i Pepe Serra, als qui ha transmès el seu suport i reconeixement, com també als seus professionals, davant la "pressió" cap al MNAC.

"S'han de prioritzar criteris tècnics i científics de conservació per sobre de qualsevol altra circumstància a l'hora d'executar aquesta sentència, que ignora els elements de caràcter tècnic, que ignora els informes unànimes que adverteixen que existeix un risc greu d'espatllar aquest patrimoni", ha advertit.

A parer seu, l'important no és la titularitat de les obres, sinó la conservació d'un patrimoni que ha qualificat d'universal, i ha assegurat que la presidència del Parlament ha de fer actes d'acompanyament i reconeixement, en la situació actual: "L'operativitat correspon als grups parlamentaris o correspon al Govern", ha apuntat.

"CONTEXTUALITZAR" EL COMPLIMENT

Sobre els següents possibles passos en l'àmbit judicial, ha apuntat a la possibilitat de presentar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) o presentar un incident d'execució a la sentència, però que no és una decisió que li correspon prendre a ell.

"No estic dient que no s'hagi de complir el que diu la sentència, sinó que el que s'ha de fer és contextualitzar aquest compliment, fer-lo operativament viable, fer-lo possible. I els elements tècnics i científics són absolutament determinants i fonamentals, i el Tribunal Suprem no entra en aquesta qüestió", ha valorat.

RISC "EXTRAORDINARI"

Rull ha demanat al Govern d'Aragó que miri els informes que hi ha sobre la vulnerabilitat de les obres perquè, a parer seu, existeix unanimitat en els informes de diferents sectors i procedències a assenyalar que "hi ha un risc que és extraordinari".

En referència al trasllat de la Dama d'Elx a la Comunitat Valenciana i el "zel extraordinari" que hi ha hagut en aquesta altra ocasió, ha afirmat textualment que no hi pot haver criteris diferents en funció d'on estan situades les obres.

"Alguns volen polititzar aquest plet de manera absolutament inaudita, posant en risc moltes coses. Aquí el que li correspon fer al MNAC i a la Generalitat de Catalunya és bàsicament prioritzar la conservació d'aquest patrimoni universal", ha sostingut.

DECLARACIÓ AL PARLAMENT

Respecte a si el Parlament hauria de fer alguna declaració conjunta sobre aquesta qüestió, ha dit que és funció dels grups parlamentaris plantejar la iniciativa, però ha apuntat que la iniciativa de fer una declaració institucional per part de l'Ajuntament de Barcelona en l'últim ple del consistori "marca bé quin és el terreny de joc".

Finalment, preguntat per si creu insuficient la resposta del Govern, ha dit que no li correspon a ell emetre cap judici en aquest sentit, i que ha fet la visita per sumar, acompanyar i procurar "salvar això per a tothom, per a Catalunya, per a Aragó i per al conjunt de la gent que estima aquest patrimoni".