Rull expressa en una carta a Illa la seva "preocupació" per l'informe dels Mossos sobre Puigdemont

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, enviarà al president de la Generalitat, Salvador Illa, una carta en què li expressarà "preocupació i perplexitat" per l'informe que els Mossos d'Esquadra van remetre al Tribunal Suprem (TS) sobre la fugida de l'expresident Carles Puigdemont.

Així ho ha indicat en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha retret que el text entra en "valoracions inacceptables en un informe policial, fent valoracions sobre el que volen fer els diferents partits polítics".

Així mateix, ha fixat com una línia vermella, textualment, que es qüestioni la professionalitat dels funcionaris de la cambra catalana ja que, segons Rull, "l'honorabilitat, rigor, seriositat i solvència dels funcionaris no pot ser sotmesa a cap tipus de valoració, i menys en un informe policial".

Sobre els escorcolls dels Mossos al Parlament els dies previs a la sessió d'investidura, ha explicat que en van demanar tres, un fet, a parer seu, gens habitual, per la qual cosa els van preguntar si eren "per garantir la seguretat o en la seva funció de policia judicial".

I en preguntar-li per la querella presentada per Hazte Oír i la que Vox ha anunciat sobre aquest tema, ha assegurat que donarà la cara: "Estic disposat a donar la cara on toqui, ja ho he fet al Tribunal Suprem, doncs ho tornarem a fer, bé sigui al Tribunal Suprem o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya"