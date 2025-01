Rull: Europa ha de contribuir al desenvolupament de la ribera sud i evitar el "Make Europe Great Again"

Defensa que la regió euromediterrània té els recursos i el talent per revertir la situació

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha cridat Europa a contribuir al desenvolupament dels països de la ribera sud, avançar cap a unes relacions euromediterrànies estables i allunyar-se "dels cants de sirena que ja se senten als Estats Units cap a l'audiència europea a través del lema 'Make Europe Great Again'".

"Veurem si la composició del Parlament Europeu, cada vegada més inclinat cap a l'extrema dreta, i la nova Comissió s'hi impliquen a fons, o si fan cas omís o no d'aquests cants de sirena", ha destacat en la inauguració de la jornada 'Cap al rellançament de la política euromediterrània. Trenta anys del procés de Barcelona' que se celebra aquest dilluns a la cambra catalana.

Adreçant-se al vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, present a la sala, ha defensat que cal una Europa forta "però no per tancar-se ni per estendre uns valors d'odi i frustració, i sí els valors que van fer que Europa fos un far i llum per al conjunt del planeta".

"La regió euromediterrània disposa dels recursos i el talent per revertir la situació", ha considerat, i creu que el concepte d'autonomia estratègica en la política exterior de la UE ha de ser una palanca que permeti actuar amb veu pròpia en tot allò relacionat també en el flanc sud amb coherència i sense ambigüitats.

També ha reclamat que la integració social i econòmica, la prevenció del conflicte, l'enfortiment de l'estat de dret i la promoció de la democràcia i els drets humans siguin una realitat "i no només uns eslògans".

Després d'avisar que no serà fàcil ateses les múltiples veus dins la UE i les dificultats que poden sorgir en matèria de coordinació, ha afegit que "sense estabilitat i seguretat no es pot construir res sòlid ni durador, tampoc des de visions neocolonials".

"En aquestes relacions euromediterrànies hi ha d'haver un diàleg sincer i en pla d'igualtat, on tothom vegi que hi guanya i ningú no en surti perjudicat d'una manera especial", ha assenyalat.

DEMOCRÀCIA I DRETS HUMANS

Per Rull, s'està qüestionant i retrocedint en molts aspectes i valors que a Europa es creien consolidats en matèria democràtica i de drets humans, però s'ha mostrat convençut que "l'esperança sempre ha de ser més poderosa que la por", la idea sobre la que es va basar el 'Procés de Barcelona' de fa 30 anys que va derivar en la Unió per la Mediterrània (UpM).

Després d'assegurar que la voluntat aleshores era construir un espai de pau, prosperitat compartida i intercanvi cultural i humà, ha lamentat que aquests objectius no s'han satisfet: "Al contrari, en molts aspectes, estan retrocedint", ha alertat.

Després de repassar el que ha passat els darrers 30 anys, passant per les primaveres àrabs, conflictes, les crisis migratòries i l'emergència climàtica, ha opinat que la situació "no és bona, però cal ser capaços de continuar lluitant".

SENÉN FLORENSA

En el mateix sentit s'ha posicionat el president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Senén Florensa, que ha alertat que corren temps difícils i que s'està veient a diferents indrets del món, també a Catalunya: "El populisme i l'erosió de la democràcia avança al món, no només a llocs on ja ho prevèiem, també al bressol de democràcies a Europa i els Estats Units".

A més de reivindicar el que va suposar el 'Procés de Barcelona', ha opinat que en alguns aspectes s'està "pitjor" i s'ha preguntat què hauria passat si no hagués existit una política europea que mirés cap al Mediterrani.

JORDI XUCLÀ

El president del Consell Català del Moviment Europeu, Jordi Xuclà, ha celebrat que Europa disposi d'un comissari dedicat a la política euromediterrània, el qual dijous passat es va reunir amb el secretari general de la Unió per la Mediterrània (UpM), Nasser Kamel.

No obstant això, ha avisat que cal rellançar tres pilars en aquesta zona --cooperació política, econòmica i cultural-- i ha instat Europa a prendre mesures en un context polític ple de reptes, ha dit.