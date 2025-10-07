Rull espera que del DPG surti una resolució "clara" sobre finançament i amb ampli consens

També confia que en surtin propostes sobre habitatge, infraestructures i mobilitat
El president del Parlament, Josep Rull, ha manifestat que espera que del debat de política general que comença aquest dimarts surti una resolució "clara amb el màxim nivell de consens" per resoldre el tema del finançament.
En una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press, ha destacat la importància d'abordar la qüestió del dèficit fiscal: "La diferència entre allò que paguem i el que ens retornen és absolutament insuportable", ha recalcat.
També veu necessari que del ple surtin propostes en matèria d'habitatge, infraestructures, mobilitat i canvi climàtic, entre d'altres.
Després de l'advertiment de Junts al PSC que s'alineï en les votacions amb l'esperit de l'acord de Brussel·les, Rull ha defensat que el partit de Carles Puigdemont és previsible perquè "si el Govern espanyol compleix, Junts compleix".
"El que constatem és que el PSOE és altament incomplidor, i davant aquests incompliments no ens podem quedar de braços plegats", ha destacat Rull, que també ha negat que la situació a Catalunya estigui normalitzada tenint en compte que l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig encara no poden tornar.
SOBRE AC
Malgrat admetre que és complex gestionar un Parlament amb la presència de l'extrema dreta, ha assegurat que parteixen de la base que la llibertat d'expressió en seu parlamentària "no té límits", la qual cosa no vol dir que els discursos d'odi quedin impunes.
En relació amb els qui l'acusen de no deixar parlar la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha concretat que ha fet 264 intervencions, i que li ha cridat l'atenció en 8 ocasions.
Segons Rull, els partits compromesos amb els drets humans, les llibertats i la democràcia han de ser capaços d'anticipar-se i donar respostes a possibles problemes sense buscar dreceres que, de vegades, tenen "un plantejament simplificador i deshumanitzador".
EMPADRONAMENT
A més d'assegurar que se sent molt còmode amb el concepte de multiculturalitat, ha sortit en defensa de la proposta de Junts de prohibir l'accés a habitatges protegits als qui faci menys de 10 anys que estan empadronats en un municipi.
"No és prohibir, és facilitar que la gent que té arrels en un determinat municipi tingui la possibilitat de quedar-se en aquell municipi", ha incidit Rull, després de recordar que aquesta mesura ja existia anys enrere.
PILAR CASTILLEJO
Sobre l'arribada a Catalunya de la presidenta de la CUP al Parlament Pilar Castillejo en ser deportada per Israel, Rull ha concretat que dimecres anirà al ple i que li han ofert la possibilitat de ser rebuda per la Mesa per poder tenir "un intercanvi d'impressions" i perquè pugui explicar la seva posició.
"Avui també és un dia impactant perquè fa dos anys de la massacre perpetrada per Hamas, de manera brutal, que ha tingut com a resposta una reacció absurdament desproporcionada, que ha portat les Nacions Unides a qualificar-ho com un genocidi", ha resolt.