Rull encapçala l'ofrena floral de la Mesa del Parlament a Companys sense diputats del PP i Vox

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha encapçalat una ofrena floral dels membres de la Mesa de la cambra davant l'escultura 'Lluís Companys', de Manel Álvarez, que s'ha instal·lat al pati de la biblioteca, en memòria de l'expresident de la Generalitat acompanyat de diputats de tots els grups excepte el PP i Vox.
A l'acte també hi han assistit consellers del Govern com Jaume Duch, Ramon Espadaler, Olga Pané, Eva Menor, Núria Montserrat, Núria Parlon, Mònica Martínez Bravo, Berni Álvarez, Francesc Xavier Vila i Sònia Hernández i diputats de tots els grups llevat del PP i Vox.
Durant l'acte, l'actriu Júlia Bonjoch ha llegit un fragment del manuscrit de Carme Ballester, dona de Companys, en què relata la detenció de l'expresident català i els dies posteriors fins el moment en el qual sap que l'afusellaran, i els alumnes del conservatori del Liceu han interpretat dues peces musicals.
La Mesa va acordar celebrar aquest acte en compliment d'una declaració de la Junta de Portaveus el 15 d'octubre del 2024, que estableix que el Parlament homenatgi anualment l'expresident "coincidint amb la sessió plenària més pròxima a l'aniversari del dia del seu afusellament".
ESCULTURA
L'escultura de Manel Álvarez, que és del 2001 i que el Museu d'Història de Catalunya va cedir al Parlament el 2006, està feta d'acer, simbolitza els trets de l'afusellament que van posar fi a la vida de Companys.
L'obra es va instal·lar inicialment a l'auditori del Parlament, posteriorment es va exposar en uns dels patis interiors i ara s'ha instal·lat permanentment al pati de la biblioteca, davant l'escultura de 'La pietat', de Ferran Ventura.