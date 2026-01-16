Rull destaca el rol "estratègic" d'Eurecat per al desenvolupament econòmic i industrial català

Visita la seu del centre i el futur espai sobre infraestructura avançada de computació quàntica i IA
El president del Parlament, Josep Rull, ha destacat aquest divendres el rol "estratègic" del centre tecnològic Eurecat per al desenvolupament econòmic i industrial de Catalunya, i per a la transferència del coneixement cap al teixit productiu del territori.
Ho ha dit després de visitar la seva seu a Cerdanyola (Barcelona) juntament amb el president del centre, Daniel Altimiras, i el director general, Xavier López, explica Eurecat en un comunicat.
Rull ha valorat que el centre permet a Catalunya "avançar cap a una sobirania tecnològica i convertir-se en un actor de referència europeu en innovació".
Durant la visita ha conegut els laboratoris per al desenvolupament de solucions en àmbits com la robòtica intel·ligent, les bateries, la mobilitat sostenible i la plastrònica.
A més, ha visitat el nou espai on Eurecat instal·larà una infraestructura avançada de computació quàntica i intel·ligència artificial gràcies al finançament del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat i de fons europeus mitjançant la convocatòria Singulars Institucionals.
Eurecat ha destacat que serà "pionera a Europa" i amb l'objectiu de transformar les infraestructures de recerca de Catalunya i generar un impacte real en les empreses.
El president i el director general del centre també li han presentat alguns dels projectes que exemplifiquen com el centre tecnològic treballa amb el teixit empresarial de Catalunya per implementar la combinació de robòtica i IA, un dels camps d'acció del centre, en solucions reals per a les empreses.
Daniel Altimiras ha considerat clau que cada vegada més empreses i organitzacions adoptin la innovació de manera sostinguda en el temps per assolir objectius, avançar en competitivitat i obrir mercats, "com ho han fet les més de 3.500 empreses que han desenvolupat projectes d'R+D+I amb Eurecat".
Xavier López ha dit que el centre aporta els recursos per impulsar la innovació tecnològica, "oferint coneixement especialitzat, capacitats diferencials i accés a infraestructures tecnològiques avançades", per millorar la indústria i generar nou teixit industrial.