Rull demana "no repetir els mateixos errors" en el 81è aniversari de la fi de la II Guerra Mundial

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat aquest dijous "no repetir els mateixos errors", després de presidir l'acte de la cambra catalana de commemoració del 81è aniversari de la fi de la II Guerra Mundial.
Acompanyat pel president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i del Consell de Participació del Memorial Democràtic, Carles Vallejo, han fet la tradicional ofrena floral davant el monument als voluntaris catalans morts en defensa de la llibertat, al parc de la Ciutadella, segons un comunicat.
"Aquest monument ens interpel·la a no repetir els mateixos errors i actuar amb responsabilitat", ha recalcat el president del Parlament, que ha instat la societat a mirar-se al mirall i ha alertat que, el que semblava enterrat, torna a rebrotar.
Per Rull, la II Guerra Mundial no hauria estat possible sense la prèvia difusió "d'idees i discursos d'odi propis del feixisme i el nazisme", i ha afegit que va començar amb accions d'assenyalament i va acabar amb l'intent d'extermini dels jueus, cosa que no s'ha d'oblidar, ha apuntat.
Vallejo ha cridat a no banalitzar "el feixisme, els discursos d'odi, el supremacisme i el racisme" que es difonen a través de les xarxes socials, a més de lamentar que tot això estigui revifant.
Per això, ha defensat la necessitat d'invertir en "cultura i memòria democràtica", una llei que ha demanat que sigui una realitat tan aviat com sigui possible i amb el màxim consens parlamentari.
Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci amb la interpretació a càrrec d'alumnes del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu de 'We'll meet again', de Vera Lynn, cançó britànica del 1939 que es va popularitzar entre els soldats durant la II Guerra Mundial.