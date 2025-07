Rull demana a l'APF que estigui pendent de la posició del Suprem sobre l'amnistia

BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat aquest divendres a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) que l'òrgan segueixi la situació política a Catalunya perquè creu que no es dona "un escenari de normalitat política" per la posició del Tribunal Suprem (TS) en no aplicar l'amnistia als líders del procés.

Ho ha dit durant la seva intervenció davant la Comissió Política de l'òrgan a París, en què ha qualificat de molt greu que "un tribunal es rebel·li contra la llei d'un parlament democràtic", informa el Parlament en un comunicat.

Rull ha afirmat que aquesta situació manté dos diputats del Parlament --Carles Puigdemont i Lluís Puig-- sense poder desenvolupar la seva activitat política a Catalunya, pel rebuig del tribunal a aplicar-los la norma.

50 REUNIÓ ANUAL DE L'APF

Rull ha assistit a la 50a reunió anual de l'APF que se celebra a París fins diumenge, acompanyat de la vicepresidenta primera de la Mesa, Raquel Sans, i els secretaris Juli Fernández, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá.

En la seva intervenció, Rull ha traslladat els reptes que comparteix Catalunya amb altres països mediterranis com les sequeres, les inundacions, els incendis i les onades de calor, per l'avanç del canvi climàtic, cosa que veu com una "batalla compartida amb tota la humanitat".