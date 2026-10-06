Rull demana l'aplicació "efectiva" de l'amnistia després de l'aval del TC per poder rebre Puigdemont

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat aquest dimarts l'aplicació "efectiva" de la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal Constitucional per poder donar la benvinguda a la cambra catalana a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
"Esperem donar la benvinguda amb tots els honors dels que siguem capaços als diputats del Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. Els rebrem amb tots els honors i dignitat, com hem fet amb altres exiliats", ha destacat en una declaració institucional a la cambra catalana.
Per Rull, amb la resolució del Constitucional s'ha fet justícia i, a parer seu, és una victòria col·lectiva dels que s'han mantingut fidels a uns ideals i al servei del poble de Catalunya: "Sobretot és una victòria de tota la nació".