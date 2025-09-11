Rull demana actuar amb fermesa per defensar el català: "Està en perill i risc"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat aquest dijous actuar amb fermesa i determinació en defensa del català, una llengua que "està en perill i en risc, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit posar-la més en risc".
Ho ha advertit en declaracions als mitjans després de realitzar l'ofrena floral en el monument de Rafael Casanova per la Diada, on ha destacat l'expressió institucional, festiva i reivindicativa de la jornada atès que "la nació catalana no és una nació plena ni lliure".
També ha recordat que l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig segueixen sense poder tornar a Catalunya pel risc a ser detinguts, una situació "d'anormalitat que cal seguir denunciant".