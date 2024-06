Rull defensarà un Parlament "inviolable" davant una possible detenció de Puigdemont a la Cambra

Creu que els diputats han de ser "intocables" dins del Parlament



El president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que defensarà que la institució sigui "inviolable" davant una possible detenció a la Cambra catalana de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont.

"Jo defensaria els drets dels diputats i el Parlament ha de ser inviolable", ha reivindicat en una entrevista publicada aquest diumenge en el 'Diari Ara' i recollida per Europa Press, després de ser preguntat per si evitaria que la policia entrés a la Cambra per eventualment detenir Puigdemont en el cas que el Tribunal Suprem no retiri les mesures cautelars.

"El Parlament ha de ser el temple del respecte democràtic i de l'expressió democràtica del poble de Catalunya. I per tant, els diputats i les diputades dins del Parlament han de ser intocables", ha sostingut.

Rull també ha defensat que Puigdemont ha de tornar amb, textualment, el màxim nivell de solemnitat possible perquè "ha mantingut a l'exili la dignitat de la institució de la presidència".

En paral·lel, ha admès que no es va sentir "còmode" en dur a terme un acte equivalent perquè va ser, al seu parer, una decisió anòmala, i confia que hi hagi una investidura abans del 26 d'agost, data límit per evitar una repetició electoral.

Sobre una possible llista conjunta de Junts amb ERC, Rull ha assenyalat que aquesta decisió correspon a la direcció del partit, però creu que l'independentisme surt "victoriós" quan, textualment, són capaços d'articular instruments d'expressió molt majoritaris.

Per això, ha assegurat que cal tornar a asseure's i entendre's amb els republicans: "Portem motxilles amb molt pes i jo seria partidari de deixar-les de costat."

En aquest sentit, ha aconsellat "relativitzar" el passat perquè no sigui un condicionant en termes de paràlisi, després de ser preguntat per si aquest acostament entre totes dues formacions es va poder fer amb els mateixos interlocutors.

Respecte a les dietes dels diputats, Rull ha assegurat que estan treballant en el canvi de l'estructura de la seva retribució: "Serà una de les grans decisions que prendrem."

Ha descrit que busquen un nou plantejament que permeti adaptar la Cambra "a les exigències de la ciutadania" per fer, textualment, que sigui molt més clar i tangible des del punt de vista dels desplaçaments.