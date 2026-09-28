Rull defensa un "parèntesi" en habitatge en la relació complicada de Junts amb el PSOE

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull (Junts), ha defensat aquest dilluns l'obertura d'un "parèntesi" en habitatge en una relació que qualifica de complicada entre Junts i el PSOE i ha assegurat que l'habitatge ha de ser una prioritat tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.
"Hi ha elements per buscar el comú denominador, per poder tirar endavant. I aquí, si hi ha algú que es vol atrinxerar ideològicament, amb polítiques que han donat pocs resultats, no tirarem endavant", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha subratllat que Junts ja havia entrat "a negociar" abans del desnonament de Maricarmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada del seu pis al barri madrileny d'El Retiro.
TORNADA DE PUIGDEMONT
Preguntat per la possible tornada a l'Estat de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Rull ha expressat que "se'n va anar com un home lliure i tornarà com un home lliure" i ha sostingut que la presidència de la Generalitat haurà estat preservada amb dignitat durant els seus 9 anys d'absència.
"El dia que el president Puigdemont i el conseller Puig posin un peu al Parlament de Catalunya, la rebuda estarà impregnada de tota la dignitat institucional que sigui capaç de poder donar", ha dit.