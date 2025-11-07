Rull defensa que la ciència i la tecnologia han de ser presents en l'esperit de les lleis i polítiques

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha defensat aquest divendres que la ciència i la tecnologia han de ser presents en l'esperit de les lleis i polítiques públiques perquè aporten "dades, evidència i fiabilitat".
Ho ha dit en l'acte d'inauguració de la 30a Setmana de la Ciència a la cambra, que també ha comptat amb la intervenció de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el director general de la Fundació Catalana per la Investigació i la Innovació, Miquel Gómez.
Per Rull, és una declaració d'intencions que les jornades s'hagin inaugurat al Parlament perquè, a parer seu, és una manera d'intentar desactivar "una tendència devastadora mundial en relació amb la desafecció amb la democràcia i els discursos negacionistes en temes de salut o el canvi climàtic".
"És un corrent que qüestiona l'evidència científica en si mateixa, la qual cosa és altament perillós i pervers i que també es troba en aquesta cambra", ha destacat.
NÚRIA MONTSERRAT
La consellera ha reivindicat el compromís amb la divulgació científica de la Setmana de la Ciència i també que "la passió pel coneixement forma part de l'ADN del país".
En la seva opinió, és essencial democratitzar i humanitzar la recerca i acostar-la a petits i grans, i ha posat l'accent en el paper de la ciència i la tecnologia quàntica: "Ha deixat de ser una curiositat teòrica per ser un motor de canvi".
El director general de la Fundació Catalana per la Investigació i la Innovació ha situat la divulgació científica com un "compromís de país" i ha explicat que l'objectiu d'aquesta setmana és construir una cultura científica per a tothom.
L'acte ha acabat amb una taula rodona sobre l'impacte de la ciència i la tecnologia quàntica en el dia a dia de la societat, amb exemples amb les plaques solars, els sistemes de navegació GPS i les ressonàncies magnètiques.