Rull critica que l'informe dels Mossos de Puigdemont qüestioni "el rigor" d'empleats del Parlament

Enviarà una "queixa" formal al Govern per l'informe, que titlla d'inacceptable



BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha qualificat d'inacceptable que l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de Barcelona "entri a qüestionar la professionalitat, el rigor dels treballadors" de la Cambra catalana.

En declaracions aquest divendres abans de participar en la clausura de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), s'ha referit així a l'informe que la policia catalana va remetre al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, sobre la fugida de Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

"Hi ha determinats elements que simplement no són certs, en uns altres hi ha imprecisions i en uns altres s'entra en un terreny que és inacceptable", ha sostingut Rull, que ha assegurat que no és acceptable que es facin valoracions sobre la posició política dels empleats del Parlament, textualment.

Rull ha sostingut que és una línia vermella per ell: "No estic disposat al fet que es traspassi. No és acceptable que es facin valoracions sobre la seva posició política o ideològica. No és acceptable".

El president del Parlament ha anunciat que traslladarà formalment "aquesta queixa, aquesta perplexitat i aquesta preocupació al Govern de la Generalitat".

INSPECCIONAR EL PARLAMENT

Ha explicat que la policia catalana va demanar fer tres inspeccions al Parlament, "i això era absolutament inhabitual, mai havia passat en aquests termes".

Ha afegit que es va preguntar el propòsit concret de les inspeccions i no se'ls va deixar entrar fins que els Mossos van explicar que era per buscar si hi havia algun "artefacte explosiu".

"És absolutament lògic, és adequat, i per tant si aquest era l'objectiu, es va donar l'autorització. Només amb aquest objectiu", ha detallat Rull, que ha criticat que hi hagi valoracions polítiques, al seu judici, en l'informe dels Mossos.

Ha afirmat que ell es va comprometre al fet que tots els diputats poguessin exercir els seus drets i que Puigdemont pogués entrar al Parlament i, una vegada dins, "garantir la seva seguretat i, per tant, que no pogués ser detingut".