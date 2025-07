Rull crida a la precaució en un estiu "altament complicat" pels incendis

TORTOSA (TARRAGONA), 8 (EUROPA PRESS)

El president del Parlament, Josep Rull, ha fet una crida a la responsabilitat i la precaució dels ciutadans de Catalunya en "un estiu altament complicat per diferents circumstàncies" a causa dels incendis.

En unes declaracions als mitjans des del Centre de Comandament Avançat a Tortosa (Tarragona), ha sostingut que és una situació que es produirà aquest estiu, però que l'escenari d'emergència climàtica suposarà que no siguin "escenaris concrets, sinó la normalitat" que s'haurà d'afrontar.

Per això, ha optat per tenir com a prioritat la resiliència climàtica, i estar preparats per al nou context: "Haurem d'aprendre a saber viure amb aquest estat d'alerta i de preocupació", ha augurat.