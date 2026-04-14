Rull crida a no "banalitzar el franquisme" en un homenatge del Parlament a les víctimes del règim

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha cridat aquest dimarts a no "banalitzar el franquisme en cap concepte" durant l'acte d'homenatge que fa anualment la cambra catalana a les víctimes de la dictadura.
Davant l'escultura 'La pietat', monument als immolats per la llibertat de Catalunya, al pati de la biblioteca del Parlament, Rull ha subratllat que l'homenatge és "imprescindible per mantenir viu el record de totes les víctimes d'un règim despietat", informa la cambra en un comunicat.
Rull, que ha tancat l'acte, ha recordat les tortures, els empresonaments i les execucions del franquisme i les persones que es van veure obligades a exiliar-se o van patir depuració professional o censura.
"Un règim que va perseguir la llengua i la cultura catalanes i es va esforçar per fer desaparèixer qualsevol símbol d'expressió en termes de llengua, d'identitat, de cultura, d'institució de Catalunya", ha sostingut.
OFRENA FLORAL
L'acte ha començat amb una ofrena floral per part de Rull i el president de l'Associació pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, Josep Colomer, a l'escultura 'La pietat' i, tot seguit, s'ha guardat un minut de silenci musicat amb el primer moviment de la 'Sonata número 1' per a violí de Bach a càrrec de la violinista Joana Santandreu.
A continuació, Colomer ha agraït la voluntat dels grups parlamentaris que donen suport a la tramitació de la llei de memòria democràtica, i el doctor en història Ricard Conesa ha remarcat la tasca de les associacions memorialistes.
Després de les paraules de Rull, l'homenatge ha acabat amb la interpretació musical de la peça 'Què volen aquesta gent?', de Maria del Mar Bonet, a càrrec de la vocalista Naia González i la guitarrista Addaia de Febrer.
A l'acte hi han assistit els membres de la Mesa; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler; els expresidents de la Generalitat José Montilla i Artur Mas, les expresidentes del Parlament Carme Forcadell i Anna Erra; diputats i familiars de represaliats pel franquisme.