Rull crida a defensar la cultura catalana davant els "atacs insòlits" de governs i tribunals

Antich (Òmnium) reivindica el català i una societat diversa davant l'auge de l'extrema dreta

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat actuar davant els "atacs insòlits" contra la llengua i la cultura catalanes per part, apunta, d'autoritats de València, Balears i d'Aragó, i també de tribunals, i ha assegurat que la Flama del Canigó és un símbol d'afirmació nacional.

Així s'ha expressat en el discurs oficial amb motiu de la recepció de la Flama del Canigó al Parlament, acompanyat, entre d'altres, pel president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, la vicepresidenta de la Cambra catalana, Raquel Sans, la consellera de Territori en funcions, Ester Capella, i la periodista i escriptora Núria Cadenas.

Rull ha remarcat que la cultura i la llengua catalanes passen per un moment delicat davant el qual, diu, no es pot estar indiferent: "Ens equivocaríem, i molt, si penséssim que allò que passa a qualsevol racó dels Països Catalans en relació amb la llengua és llunyà", ha advertit.

El president ha reivindicat l'ús de la llengua catalana, i ha defensat la tasca d'entitats de la societat civil que treballen per preservar la cultura catalana.

"Nosaltres hi som perquè hi ha homes i dones que es comprometen amb el que compartim, a canvi de res, a canvi de deixar als seus fills una nació viable, una nació més pròspera", ha afirmat Rull, que ha qualificat la feina de l'associacionisme civil de, textualment, un batec extraordinari.

ANTICH: CONTRA L'EXTREMA DRETA

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha carregat contra les forces de l'extrema dreta, i ha demanat a la societat civil que s'organitzi per "fer front a totes les cares de l'extrema dreta i les desigualtats que ens voldrien trencar".

Antich, l'organització del qual porta cada any la Flama del Canigó al Parlament des del 1980, ha dit que Catalunya és una "llarguíssima sobretaula on tots tenen lloc" i ha fixat la llengua catalana com a element que cohesiona la societat.

També ha recordat les persones que viuen fora de l'Estat per les conseqüències judicials del procés, que alguns d'ells encadenen, ha remarcat, set anys sense poder gaudir de la nit de Sant Joan a Catalunya.

LA FLAMA, A BARRIS I POBLES

Després dels discursos oficials, ja fora del Parlament, Rull ha encès els quinqués que serviran per distribuir la Flama del Canigó per barris i pobles dels territoris de parla catalana, un acte que ha estat acompanyat per un ball de gegants a càrrec de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya i els gegants de Corbera de Llobregat (Barcelona).

Abans de l'acte, representants d'Òmnium Cultural han portat la Flama del Canigó a la seu del legislatiu català, acompanyats per nens i nenes de Corbera de Llobregat.

La Flama del Canigó es renova cada any al cim de la muntanya del Pirineu català que porta el mateix nom, amb centenars de voluntaris que repliquen i distribueixen aquest foc per diverses rutes per tots els territoris de parla catalana perquè serveixi per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan.