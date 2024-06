Rull convoca un ple el 26 de juny per activar el rellotge de noves eleccions si abans no hi ha investidura

S'engegarà un compte enrere de dos mesos i si no hi ha investidura hi haurà eleccions el 13 d'octubre



BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha anunciat aquest dimecres que cap candidat a presidir la Generalitat té prou suports per ser investit, per la qual cosa ha decidit convocar un ple el 26 de juny en el qual dictarà una resolució per activar un compte enrere de dos mesos perquè hi hagi una investidura i, si no n'hi ha, s'anirà a repetició electoral.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en una declaració institucional a la cambra catalana després d'haver-se reunit amb representants de totes les forces polítiques i constatar que els dos principals candidats, Salvador Illa (PSC) i Carles Puigdemont (Junts), volen més temps per negociar possibles suports.

En aquesta situació, Rull dictarà una resolució el 26 de juny, que activarà un compte enrere de 2 mesos perquè els candidats provin de reunir els suports necessaris amb data límit el 26 d'agost, i si cap candidat aconsegueix la investidura es convocaran eleccions de manera automàtica.

Segons ell, el grup parlamentari del PSC-Units i el de Junts li han traslladat la voluntat d'explorar la possibilitat d'arribar als acords que necessiten perquè les seves respectives propostes d'investidura puguin tirar endavant: "Estic convençut que aquesta capacitat de construir consensos, ponts i diàleg farà possible que hi pugui haver aquest debat".

"A la Mesa i a la presidència del Parlament li correspon fer la tasca d'acompanyament. L'exerciré amb el màxim nivell d'intensitat que sigui capaç de fer", ha recalcat.

JUNTA DE PORTAVEUS

En vista de la situació actual, Rull convocarà una Junta de Portaveus el 25 de juny, òrgan al qual li correspondrà fixar l'únic punt de l'ordre del dia del ple de l'endemà, la resolució que activarà el compte enrere de dos mesos.

En aquest ple del 26 de juny, que començarà a les 11.00 hores, cada grup podrà intervenir durant un temps de cinc minuts, de més a menys representació.

Si s'esgoten els dos mesos de termini sense que hi hagi un ple d'investidura, es convocarien eleccions al Parlament de manera automàtica per al diumenge 13 d'octubre.