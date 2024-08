Rull convoca per a aquest dimarts la ronda de consultes prèvia a la possible investidura d'Illa

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha convocat per a aquest dimarts la ronda de consultes prèvia a formalitzar la convocatòria d'un ple per a la possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.

Fonts de la Cambra catalana han informat de la ronda prevista, a l'espera de conèixer la decisió que prenguin la tarda d'aquest dilluns les joventuts d'ERC, que han de debatre sobre si la seva diputada en el Parlament Mar Besses se suma a la decisió del partit, a través de la seva militància, d'avalar la investidura del líder socialista.

La ronda de consultes començaria el dimarts a les 9.30 hores amb el grup socialista, seguit del d'ERC i els Comuns --els partits que previsiblement donaran suport a Illa--, i acabarà amb la resta de les formacions de major a menor representació --Junts, PP, Vox, CUP i AC--.

Estava previst que la ronda de consultes es fes dilluns, però finalment Rull va posposar el procés un dia després d'haver contactat amb tots els grups per problemes d'agenda d'ERC.

Les trobades s'han convocat al despatx d'audiències del Parlament i, quan acabin, Rull compareixerà cap a les 13.45 hores per informar sobre el resultat de les converses.

MAJORIA

El dissabte, Illa va explicar que havia comunicat al president del Parlament que tenia la majoria necessària per ser investit després dels acords que el seu partit ha aconseguit amb ERC i Comuns.

En les eleccions catalanes, el PSC va obtenir 42 escons mentre que els republicans van aconseguir 20 i 6, els Comuns, que sumen exactament els 68 diputats que el líder socialista necessita per ser investit.

I en tot això planeja també la incògnita de l'impacte que pot tenir el possible retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, tenint en compte que s'ha compromès a tornar si hi ha un ple d'investidura.