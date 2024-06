Rull contempla un acte equivalent: "No puc forçar ningú a presentar candidatura"

Demana el criteri de la Secretaria General del Parlament de cara a una modificació del Reglament

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El nou president del Parlament, Josep Rull, ha contemplat aquest dimarts un acte equivalent com a opció en una eventual investidura fallida i, tot i que no vol avançar esdeveniments, ha assenyalat que no pot "forçar ningú a presentar candidatura".

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assegurat que respectarà la decisió del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i del diputat de Junts, Carles Puigdemont, si encara no volen presentar una candidatura, i ha recordat que tenen dos mesos de coll.

"El compte enrere comença la setmana vinent i el termini s'acaba el 25 d'agost", ha apuntat Rull, que dimecres a la tarda compareixerà per explicar la seva proposta final d'investidura.

MODIFICAR EL REGLAMENT

Després de reivindicar la legitimitat i representativitat de l'actual Mesa, ha defensat una modificació del Reglament del Parlament per buscar "el màxim nivell de cobertura jurídica" al vot dels diputats que resideixen a l'estranger.

Així, ha demanat criteri a la Secretaria General del Parlament de cara a una eventual modificació del Reglament: "Ho prioritzaré amb totes les conseqüències".

Dijous té previst visitar Puigdemont a Brussel·les (Bèlgica), divendres es desplaçarà fins a Ginebra (Suïssa) per reunir-se amb el diputat d'ERC Ruben Wagensberg i diumenge a Prats de Molló (França) amb l'exconseller Lluís Puig.

També espera concretar el debat de les retribucions dels diputats aquest juliol, en esgrimir que el Parlament ha de ser exemplar en aquestes qüestions, i ha avisat que "no és acceptable" que el líder de Vox, Ignacio Garriga, carregués despeses personals a compte del seu grup parlamentari, malgrat no voler avançar possibles conseqüències.

SÁNCHEZ I FINANÇAMENT

A més d'avisar el president del Govern central, Pedro Sánchez, que a Madrid "depèn" de Junts, li ha demanat que no ignori aquesta qüestió, després de negar que això sigui una amenaça de Puigdemont.

En matèria de finançament, ha assegurat que calen consensos sòlids en aquesta qüestió i ha defensat un sistema que s'assembli al concert econòmic basc: "Treure Catalunya de la Lofca, del 'cafè per a tothom', i buscar una relació bilateral".