Rull contacta amb Pellicer, que demana empara al Parlament pels "ferits" en la vaga

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb el diputat de la CUP Xavier Pellicer després que la seva formació hagi demanat empara a la Mesa pels "ferits" en l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la vaga a favor de Palestina de dimecres passat.
Així ho han explicat aquest dimarts fonts parlamentàries, que afegeixen que Rull també s'ha posat en contacte amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
D'altra banda, la Mesa ha aprovat amb l'abstenció del PSC celebrar una commemoració institucional al Parlament del 50è aniversari de la signatura dels acords tripartits de Madrid entre Espanya, el Marroc i Mauritània, pels quals Espanya va abandonar l'administració del Sàhara Occidental.
La resolució ha estat presentada pels grups de Junts, ERC, els Comuns i la CUP i la commemoració se celebrarà el 14 de novembre.
A més a més, les Mesa ha acceptat la tramitació de la proposició de llei de modificació de la llei ferroviària per les conductes que desllueixen les infraestructures.