Rull contacta amb l'Església perquè el català predomini en els actes del Papa

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha contactat amb la cúpula de l'església catalana perquè el català sigui "predominant" en els actes de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, especialment en la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
Ho han explicat fonts parlamentàries a Europa Press, que han concretat que el president del Parlament ha parlat amb bisbes i arquebisbes catalans per aconseguir aquest objectiu.
A més a més, quan es va confirmar la visita del Papa a Catalunya, va enviar al Vaticà una felicitació pel caràcter social de la visita i "per traslladar-li la realitat nacional de Catalunya, amb el català com a llengua pròpia", i també li va exposar la intenció del Parlament de commemorar el 2027 el mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu, considerades l'embrió del parlamentarisme català.