Rull considera "anòmala i anormal" la decisió d'Illa de no reunir-se amb Puigdemont

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha considerat "anòmala i anormal" la decisió del president de la Generalitat, Salvador Illa, de no reunir-se amb l'expresident català Carles Puigdemont en la ronda de consultes amb els expresidents del Govern.

Ho ha dit en una entrevista aquest dissabte a 'El Món', recollida per Europa Press, en la qual ha expressat que "la normalitat és que el president de la Generalitat es reuneixi amb tots els expresidents en la seva condició d'expresidents".

Rull ha afegit que Puigdemont, com a diputat i líder de Junts, és "el cap de l'alternativa" al govern del PSC sigui o no oficialment cap de l'oposició, per la qual cosa, apunta, la presidència del Parlament vol que el seu paper sigui el màxim d'operatiu possible tot i que no pugui assistir presencialment a la cambra catalana.

Així, ha rebutjat que es puguin aplicar mecanismes com la connexió remota perquè Puigdemont pugui intervenir en el Parlament perquè, segons ell, seria atenuar la situació "anòmala" de l'expresident català, a l'estranger per les conseqüències judicials del procés.

"No és normal que un càrrec electe d'aquest país no pugui accedir amb llibertat a la seu de la sobirania nacional, que és el Parlament de Catalunya", ha subratllat.

"ESPAIS COMPARTITS" EN L'INDEPENDENTISME

Preguntat sobre l'objectiu de la independència de Catalunya, Rull ha opinat que no es pot renunciar una eventual via unilateral perquè això "vol dir renunciar a la mateixa existència de Catalunya com a nació", tot i que ha remarcat que la via prioritària ha de ser la d'un referèndum pactat com es va fer a Escòcia (Regne Unit) o Quebec (Canadà).

Rull ha instat que es formin "espais compartits amb el soberanisme català", sobretot entre Junts i ERC, i ha posat d'exemple la Mesa del Parlament, per a la votació del qual hi va haver una coordinació entre formacions independentistes.

"Estic molt convençut que un moment guanyador d'aquest projecte va ser Junts pel Sí, que va generar un sentiment d'eufòria, de victòria, que va permetre aconseguir aquella majoria independentista al Parlament amb una altíssima participació", ha assegurat.

Preguntat sobre la gestió de la Generalitat Valenciana durant la dana, Rull ha expressat que és una qüestió que s'haurà de determinar, però que "per les franges horàries de cadascun dels elements en l'activació d'una emergència sembla que hi ha un decalatge" que, diu, necessita explicacions.