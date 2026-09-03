Rull confia que el Parlament reformarà el reglament contra els discursos d'odi abans de Nadal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Participarà en la manifestació de la Diada convocada per l'ANC i Òmnium
TARRAGONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha afirmat que veu probable que es pugui aprovar abans de Nadal la reforma del reglament de la cambra catalana impulsada pel PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP per blindar les sancions als diputats per discursos d'odi.
Ho ha dit aquest dijous en unes declaracions davant els periodistes a l'alberg de l'Espluga de Francolí (Tarragona), on la Mesa del Parlament ha celebrat una jornada de treball per abordar les qüestions que marcaran l'inici del curs polític.
"Hem de ser capaços de mantenir la cohesió. Hi ha qui pretén una societat polaritzada, d'assenyalament, d'odi, i per tant amb això hem de ser extraordinàriament acurats. El Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti", ha subratllat el president.
Rull ha defensat que si la cambra transmet l'exemple de respecte també donarà "un missatge molt potent al conjunt de la ciutadania", i ha afirmat que la seva voluntat és preservar la llibertat d'expressió i el respecte.
ACTES DE LA DIADA
El president també ha comunicat que participarà en la manifestació independentista de la Diada convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium: "Hi va haver 3 anys en els quals no vaig poder anar a la manifestació de l'11 de Setembre, que van ser els 3 anys de privació de llibertat, però des que tinc 16 anys cada any he anat als diversos actes".
Quant als actes per la Diada que organitzarà el Parlament, ha explicat que la cambra tornarà a celebrar la hissada de bandera, que reunirà els membres de la Mesa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
L'acte commemorarà el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, la bandera de Catalunya i la seva història; l'actor Lluís Soler llegirà un text de Jaume Coll i es destacarà el "compromís per la pau" i el discurs de Pau Casals a l'Assemblea de l'ONU del 1971.
La reunió de la Mesa d'aquest dijous també ha abordat altres qüestions com la reestructuració de l'administració del Parlament per la jubilació d'un "volum important" de treballadors, i el repte de la implantació de la intel·ligència artificial amb una governança ètica.
RESPOSTA DEMOCRÀTICA A "DETERMINADES INQUIETUDS"
D'altra banda, Rull ha valorat les concentracions per la crisi a Ceuta d'aquest dimecres i ha lamentat que "el to era molt contundent i molt dur".
"Vaig viure la de Terrassa i vaig quedar molt impactat, pels insults i els assenyalaments. Hi ha uns components que determinats grups aprofiten per assenyalar, trencar i dividir, això ens ha de preocupar", ha sostingut.
En aquest sentit, ha assegurat que "hi ha determinades inquietuds que interpel·len molt honestament molta gent" a les quals ha defensat que cal donar una resposta democràtica.