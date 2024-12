Rull compara l'exili de Macià amb Puigdemont, Comín i Puig: "L'exili continua"

BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha comparat aquest dimecres l'exili de l'ex-president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, amb l'ex-president del Govern Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig: "Macià va patir l'exili, exili que avui continua a Catalunya en una situació d'anormalitat".

En la seva primera ofrena floral com a president en el cementiri barceloní de Montjuïc davant de la tomba de Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933, Rull ha lamentat que Puigdemont, Comín i Puig passin "un altre Nadal" a l'estranger en no aplicar-se'ls la Llei d'Amnistia.

Ha reclamat esforç per "recuperar la normalitat, aspirant a la plenitud que defensava Macià", i ha demanat "no abandonar mai ni la feina ni l'esperança de fer possible l'ideal de Macià d'una Catalunya lliure".