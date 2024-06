Rull començarà dimarts la ronda de contactes per a un candidat a la investidura

Comunicarà la seva decisió el dimecres 19 de juny

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha comunicat a la Mesa de la cambra catalana que encetarà el dimarts 18 de juny la ronda de contactes amb els grups parlamentaris --que s'allargarà fins dimecres-- per proposar un candidat a una eventual investidura en un ple el pròxim 25 de juny, segons han informat fonts parlamentàries.

En concret, Rull es reunirà dimarts al matí amb el PP, Vox i els Comuns, i a la tarda amb el grup mixt --CUP i Aliança Catalana per separat--; dimecres ho farà amb el PSC, Junts i ERC, han explicat aquest dimarts les mateixes fonts.

D'acord amb les reunions mantingudes amb els grups parlamentaris i la voluntat de presentar candidatura expressada pels grups, el president del Parlament decidirà i comunicarà el mateix dimecres als vicepresidents de la cambra qui proposa formalment per presentar-se a la investidura per a la presidència de la Generalitat.

Si en les rondes de contactes més d'un candidat expressa la voluntat de presentar-se a la investidura, prevaldran els suports que tinguin cadascun dels candidats.

PLE O ACTE EQUIVALENT

Si hi hagués un candidat, el debat d'investidura se celebraria els dies 25 i 26 de juny: el ple començaria amb la seva intervenció i tot seguit les dels grups parlamentaris, que s'allargarien fins al 26, amb la primera votació.

En un termini de 48 hores, fins al dia 28, es produiria la segona votació si no s'investís el candidat en la primera votació.

No obstant això, la Mesa contempla tots els escenaris, inclosa l'opció de presentar un acte equivalent si no hi ha un candidat que es proposi a la investidura o que reuneixi els suports necessaris; és a dir, que s'activi el cronòmetre de dos mesos fins a la convocatòria d'eleccions sense que el ple hagi votat cap candidat.