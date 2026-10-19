Rull celebra la "victòria inapel·lable" de Puigdemont després d'aixecar el Suprem l'ordre de detenció

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat la "victòria inapel·lable" de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, després d'aplicar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena la llei d'amnistia i confirmar la decisió d'aixecar l'ordre de detenció contra ell.
"Per la llibertat. Per Catalunya. Gràcies, president per tanta dignitat", ha sostingut Rull en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dilluns.
Llarena, d'aquesta manera, desestima el recurs presentat per l'acusació popular de Vox contra la seva decisió del passat 6 d'octubre, que va deixar sense efecte provisionalment aquestes ordres de detenció contra Puigdemont i l'exconseller Toni Comín.