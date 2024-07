Rull avisa que Puigdemont "no serà detingut" dins el Parlament mentre ell el presideixi

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha avisat que el candidat de Junts a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no serà detingut" dins la cambra catalana mentre ell la presideixi.

Ho ha dit en preguntar-li per això en una entrevista d'aquest dilluns a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en què ha indicat que al Parlament hi ha un protocol vigent per a aquest tipus de casos i s'encarregarà personalment que es "compleixi íntegrament".

"La policia, mentre jo sigui president del Parlament, no entrarà a detenir o retenir ningú. I si ho ha de fer, el primer que hauran de detenir és a mi mateix", ha defensat Rull, que ha apuntat que la cambra catalana és el temple de la democràcia, textualment.

Ha afirmat que l'escenari d'una investidura amb la policia esperant fora per detenir Puigdemont "seria una imatge absolutament lamentable, terrible" que, segons ell, tornaria a demostrar que Catalunya no està en una situació normal.

També ha reiterat que Puigdemont tornarà per a la investidura, tant si és la seva com si no, arriscant-se a ser detingut, i sobre la possibilitat que evitar la seva detenció al Parlament li impliqui conseqüències, ha afirmat que ja ho ha fet i ha sostingut que per defensar la democràcia "sovint cal córrer riscos".