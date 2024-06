Rull avisa que detenir Puigdemont seria entrar "en el terreny de la prevaricació"

Defensa que el Parlament pugui debatre iniciatives sobre l'autodeterminació de Catalunya



BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha afirmat que, amb l'amnistia aprovada, detenir Puigdemont seria entrar "en el terreny de la prevaricació", i ha defensat, textualment, que els jutges han d'interpretar les lleis i no reescriure-les.

"Els processaments per la causa de l'1-O no poden ser detinguts", ha sostingut Rull, en una entrevista publicada per 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, en la mateixa setmana que ha estat escollit president de la Cambra catalana.

Rull ha augurat que Puigdemont podrà tornar a Catalunya ja que, segons diu, no pot ser detingut i no se li pot aplicar presó preventiva: "Tornarà. La paraula del president Puigdemont és d'una solidesa extraordinària i amb molt sentit de transcendència."

Ha explicat que ell mateix ja ha demanat que se li apliqui l'amnistia perquè "és una bona eina per acreditar que no es pot fer política des de la persecució política judicial i arbitrària", i ha demanat que se li esborrin els antecedents penals de manera formal.

INICIATIVES D'AUTODETERMINACIÓ

Preguntat sobre si es tornaran a veure iniciatives sobre l'autodeterminació en la present legislatura, Rull ha reivindicat que en un Parlament democràtic, al seu parer, s'ha de poder parlar de tot i que l'únic límit són els drets fonamentals i la dignitat de les persones.

Rull ha valorat que la ciutadania ha demanat a l'independentisme que parlin del seu projecte amb respecte i unitat, i ha desitjat que la votació de la Mesa del Parlament --que va tirar endavant amb la coordinació entre Junts, ERC i la CUP-- marqui una volta a la unitat independentista.

També ha afirmat que la Generalitat ha estat "fortament massacrada" amb consellers a la presó i a l'exili, ha dit, i un percentatge elevat de lleis recorregudes davant del Tribunal Constitucional (TC), i ha apostat per recuperar el prestigi de la institució.