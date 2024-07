Rull assegura que no tindrà "passivitat" davant una hipotètica detenció de Puigdemont

Defensa que l'hemicicle i la planta noble són una "zona segura"

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat aquest divendres que l'únic escenari que no contempla "és el de la passivitat" en cas que es detingui l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a la reelecció, Carles Puigdemont, si torna a Catalunya.

"En aquesta hipòtesi de detenció del president, diputat i eventual candidat Puigdemont, l'únic escenari que no contemplo és el de la passivitat", ha subratllat davant els mitjans en la seva visita a la presó de Lledoners, on ell va estar ingressat per la causa del procés.

Malgrat no voler avançar escenaris, ha sostingut que una eventual detenció de Puigdemont seria "una qüestió d'una anormalitat excepcional" que, a parer seu, caldria afrontar en conseqüència.

"No és normal que un dels diputats pugui ser detingut, que un dels diputats susceptibles de ser investit com a president pugui ser detingut", ha afegit.

REDUIR LA INSEGURETAT JURÍDICA

Per això, ha argumentat la necessitat de reduir "al mínim possible" els espais d'inseguretat jurídica que hi pugui haver al Parlament amb l'objectiu de saber fins on es pot arribar.

"Però el més rellevant és la voluntat política de la Mesa i de la presidència del Parlament per evitar que passin coses dins l'hemicicle i a la planta noble del Parlament, que és una zona segura", ha subratllat.

Segons Rull, tindran contemplats tots els possibles escenaris, malgrat afegir que no li correspon compartir-los, per saber com poden i han d'actuar en cada cas, ha puntualitzat.

LLEDONERS

En el seu retorn a Lledoners, on va estar empresonat dos anys i mig, ha recalcat la "força simbòlica excepcional" que torni com a president del Parlament, i ha agraït la feina de tots els funcionaris del centre.

També ha reivindicat el funcionament del sistema penitenciari català i ha explicat que ha pogut parlar amb els presos, alguns dels quals coneixia i d'altres no, a més de visitar alguns dels espais que coneixia, després de destacar que el que més l'ha impactat ha estat el mòdul de comunicacions on estava amb els seus fills quan el visitaven.