Rull assegura que AC representa "una esmena a la totalitat a Jordi Pujol"

El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat aquest divendres que Aliança Catalana (AC) representa "una esmena a la totalitat a Jordi Pujol" en referència a la idea de 'Catalunya com un sol poble' que defensava l'expresident de la Generalitat.
En una entrevista a 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, creu que els discursos de les formacions d'extrema dreta són "profundament deshumanitzadors" amb expressions sense compassió i empatia, tot i que defensa que cal ser més eficaços gestionant la immigració.
També ha lamentat que AC hagi generat un "marc mental" que consisteix en que al Parlament no es garanteix la llibertat d'expressió, fet que ha negat després de constatar que ha cridat l'atenció a la líder d'aquesta formació, Sílvia Orriols, en 9 de les 280 intervencions que ha fet en el ple.
"Haig d'aplicar el reglament", ha subratllat Rull, que també s'ha referit a la decisió de Junts de trencar les relacions amb el PSOE, un acord que avisa que és irreversible en aquests moments.
Al seu parer, el PSOE ha dilapidat un "espai de confiança" que tenia amb Junts i no ha volgut especular sobre la possibilitat d'una moció de censura amb el PP.
Per Rull, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha de mirar si ha de convocar eleccions anticipades o si pot continuar governant, però creu que no es van equivocar a Junts al suport, en el seu moment, de la seva investidura.
