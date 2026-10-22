Rull anuncia que Lluís Puig ha retirat la seva delegació de vot en els plens del Parlament

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha anunciat que l'exconseller i diputat de Junts, Lluís Puig, ha retirat la seva petició de delegar el vot en els plens a partir d'aquest dijous.
Ho ha explicat a l'inici de l'última sessió del ple d'aquesta setmana, fet que els diputats de Junts presents a l'hemicicle han celebrat amb aplaudiments a més d'alguns d'ERC, la CUP i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
Des que és diputat a la cambra catalana, Puig sempre ha delegat el vot en les sessions plenàries, i en les comissions de les quals és membre (Política Lingüística, Cultura, Peticions i Polítiques de la Gent gran) ha participat i votat a través de mitjans telemàtics.
Puig ha tornat aquest dimecres a Catalunya després de viure 9 anys fora d'Espanya per l'1-O i va assistir als 'Cants per la Llibertat' davant l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona), la seva ciutat.
Aquest dijous està previst que, a partir de les 15.00 hores, Rull el rebi al Parlament, ocupi el seu escó i intervingui en el ple.