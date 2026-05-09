Rull alerta que "les faltes de respecte xenòfobes són més habituals que mai" al Parlament

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha alertat que "les faltes de respecte xenòfobes són més habituals que mai en l'hemicicle" i ha advocat per dotar a la Càmera catala d'instruments més robusts per acabar, ha dit, amb la sensació d'impunitat total.
Ho ha dit aquest dissabte en una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press, en referència a l'última petició de la Taula a la Comissió de l'Estatut del Diputat per investigar les paraules del diputat de Vox Alberto Tarradas, qui va dir que "de moment" no deportarien a la diputada d'ERC Najat Driouech.
"Hi ha determinades expressions de falta de respecte, d'insults, que no poden ser acceptables, i discursos profundament deshumanitzadors", ha lamentat Rull.
També s'ha referit al paquet amb un fals explosiu (un llibre amb un circuit electrònic) i una nota amb "missatges racistes i homòfobs, d'extrema dreta" que va rebre el Parlament el dimecres i que tenia com a destinatari el grup de la CUP.
"No és acceptable que en seu parlamentària els representants del poble de Catalunya siguin amenaçats per dur a terme la seva activitat. No és acceptable. Davant d'amenaces, davant d'insults, hem de ser molt contundents sempre i en tots llocs", ha resolt.
Així mateix, ha explicat que el dia anterior a l'arribada del paquet que va obligar a desplegar als especialistes en explosius dels Mossos d'Esquadra, els Comuns van rebre un paquet similar però amb un llibre normal i al que, per tant, l'escàner de seguretat no va detectar com a inusual.