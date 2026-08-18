Rull alerta que fer un "plantejament etnicista" posa en risc el projecte independentista

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha alertat que "els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència" de Catalunya.
Ho ha dit en declaracions a periodistes aquest dimarts abans de participar en la taula rodona 'Reprendre l'esperit. Als deu anys de la mort de Muriel Casals' a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), a Prada de Conflent (França).
"Hem de ser prou atractius perquè aquest populisme no sigui l'element de referència de molta gent que honestament vol la independència i vol la viabilitat de la nació catalana", ha agregat.
Així, ha advocat per la "capacitat constant d'integrar" de l'independentisme, i ha defensat que Catalunya tingui les competències per gestionar la immigració.
"Crec en aquesta concepció de la Catalunya un sol poble, que és capaç d'integrar. Però no només amb drets, sinó també amb deures. I perquè hi hagi aquest sistema de drets i deures, fa falta sobirania, fa falta poder polític, i això és el que Catalunya no té", ha sostingut.
MURIEL CASALS
Durant la taula rodona juntament amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, Rull ha recordat la concepció que tenia Casals de Catalunya i ha afirmat: "El meu primer gran aprenentatge de Muriel Casals és que la nació són les persones, són totes les persones".
"Que sumar és més important que restar, que fer més important que desfer, que construir és més important que destruir. Aquesta era la idea bàsica", ha conclòs.