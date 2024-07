Rull afirma que la resolució del TS sobre Puigdemont "impacta molt" en la investidura catalana

Remarca que garantirà la integritat dels diputats a la Cambra tot i que "tingui conseqüències"



BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha assegurat que la resolució del Tribunal Suprem (TS) sobre el candidat de Junts a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, "impacta molt" en la investidura catalana a l'hora de construir majories o endarrerir una eventual sessió d'investidura.

"Quan hi ha l'amenaça clara de detenir un dels candidats a la investidura, òbviament no estem parlant d'una situació tranquil·la ni ordinària", ha expressat Rull, en una entrevista publicada aquest diumenge per 'El Nacional' i recollida per Europa Press.

Rull ha expressat que el TS està "absolutament desbocat, en rebel·lia" i que la seva resolució, ha afegit textualment, malmet severament la credibilitat de l'Estat espanyol en termes democràtics.

TORNADA DE PUIGDEMONT

Si bé ha dit que està en mans de Puigdemont decidir si torna a Catalunya, ha remarcat que l'espai sobiranista té la convicció que el TS no alteri l'agenda política que tenia marcada: "Si volen influir en política, que es presentin a unes eleccions", ha criticat.

"L'agenda que estava prevista des d'un punt de vista polític i democràtic no quedarà alternada per la resolució del Suprem", ha subratllat.

Rull ha reiterat que, com a president del Parlament, garantirà la integritat de tots els diputats dins del legislatiu, tant el seu dret a votar com de ser votat, tot i que això "tingui conseqüències", i ha afirmat que dins de la Cambra catalana cap diputat pot ser detingut perquè gaudeixen d'una inviolabilitat parlamentària.

Ha recordat que un protocol del Parlament aprovat el 2017 prohibeix a la policia entrar a la seu del legislatiu català sense el permís del president de la institució, tot i que ha assegurat, textualment, que a l'Estat espanyol pot passar de tot: "Si hem de reforçar aquest protocol i hem de buscar altres elements de protecció, ho farem", ha afegit.