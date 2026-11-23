BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha afirmat aquest dilluns que la cambra catalana oferirà a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, una "rebuda institucional" després de saber-se que el Tribunal Suprem (TS) li ha aplicat la llei d'amnistia i ha tancat la causa del procés.
"Des del Parlament li retrem una rebuda institucional a l'altura d'aquest moment històric: el retorn d'un president de la Generalitat a l'exili", ha afirmat Rull en un missatge a X recollit per Europa Press.
En la mateixa publicació, el president del Parlament ha celebrat la resolució judicial sostenint que "finalment es constata la victòria" dels qui han perseverat en la defensa d'uns ideals nobles i al servei del poble de Catalunya.