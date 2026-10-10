Rull afirma que l'amnistia no és la "estació final" sinó un condicionant per seguir avançant

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat que l'aplicació de l'amnistia als líders del 'procés' no és la "estació final" i no resol el conflicte entre Catalunya i la resta de l'Estat, per la qual cosa, diu, es tracta d'un condicionant imprescindible per seguir avançant.
En una entrevista concedida a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press aquest dissabte, ha assegurat que existia la possibilitat de reconduir aquest conflicte mitjançant els acords de Junts amb el PSOE: "Desgraciadament, el PSOE, amb uns altíssims nivells d'incompliment dels pactes, ha impedit que es pogués desplegar aquesta via", ha lamentat.
"L'amnistia pacifica el terreny de joc i neutralitza els elements d'arbitrarietat, de repressió, persecució, assenyalament, però Catalunya és una nació i la normalitat arribarà quan els catalans i les catalanes puguem decidir pacíficament", ha defensat.
Sobre el possible retorn a Catalunya de l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el diputat de Junts i exconseller Lluís Puig, ha dit que seran ells els qui decideixin la seva tornada, i ha cridat a la prudència: "Hi haurà amnistia quan es produeixi una interlocutòria de sobreseïment".
Sobre la recepció que els farà el Parlament quan tornin a la Càmera, ha afirmat que es tracta d'un "fet històric" i creu que el Parlament ha de rebre'ls amb el màxim nivell de solemnitat i dignitat, i afegeix que farà tot el possible per que sigui una recepció amb el màxim nivell de consens per part de la Mesa.
Preguntat per si es veu com a possible líder de Junts en el cas que Puigdemont deixi de ser-ho, ho ha descartat, i ha explicat que la seva intenció és acabar la seva trajectòria política quan deixi de ser president del Parlament.