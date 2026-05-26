Ruiz (Mango) trasllada a Andic el seu "màxim respecte, comprensió i suport" després de deixar la vicepresidència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, ha traslladat a Jonathan Andic el seu "màxim respecte, comprensió i suport" després de deixar temporalment les seves funcions com a vicepresident de la companyia, mitjançant un comunicat de Mango aquest dimarts.
"La companyia es troba en el millor moment de la seva història. Comptem amb el ple suport i visió a llarg termini dels nostres accionistes, una estratègia clara, única i diferencial i un model de governança corporativa alineat amb els més alts estàndards", assegura Ruiz.
A més a més, ha agraït "les nombroses mostres d'afecte i suport que Mango està rebent aquests dies des d'arreu del món" i ha animat tothom qui treballa en la companyia a continuar units per continuar impulsant amb ambició el llegat de Mango.
Els membres del consell d'administració han subscrit de manera unànime les paraules de Toni Ruiz i "s'uneixen a la família Andic en el seu suport a Jonathan".
Han expressat la seva "plena convicció que el procés judicial es resoldrà favorablement" i confia que així sigui com més aviat millor.