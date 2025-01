Ruiz (Mango): l'empresa obre "una botiga cada dia feiner" i vol continuar creixent així

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Mango, Toni Ruiz, ha assegurat que avui dia la companyia de moda està "obrint una botiga cada dia feiner" i ha apostat per continuar creixent amb la mateixa fermesa.

En una entrevista d'aquest dimarts a 'Expansión' recollida per Europa Press, ha assegurat que les empreses han de "contribuir en el progrés econòmic i social" després de rebre el premi 'Best Vision of the Future 2025' a Davos (Suïssa) durant el Fòrum Econòmic Mundial.

Ruiz ha assegurat que "el projecte de Mango batega avui amb més força que mai" i que compta amb un full de ruta clar: el pla estratègic 2024-2026 recull la intenció d'obrir 500 establiments i fer 124 reformes.

"El somni del nostre fundador era tenir una botiga a cada ciutat del món", ha explicat respecte al recentment mort Isak Andic, de qui ha distingit la visió i l'ensenyament de lliçons empresarials.

En aquesta línia, ha destacat que Andic "va inculcar una cultura de lideratge" en l'empresa i va apostar per qüestionar la manera de treballar i liderar canvis.