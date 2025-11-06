Ruiz (FGC) diu que el transport públic ha de "generar valor al territori"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, ha assegurat que el transport públic en general, i el transport ferroviari en concret, "ha d'unir les persones i generar valor al territori", informa el Fòrum Empresarial del Llobregat aquest dijous.
Ruiz ha subratllat que cal una "mobilitat pensada des del territori" i que connecti millor els polígons industrials, els parcs empresarials i els nodes logístics amb els centres urbans i els grans eixos de transport públic.
Ha destacat que la mobilitat és "competitivitat, productivitat i sostenibilitat", ja que el temps perdut en un desplaçament ineficient té, textualment, un cost directe en les empreses i treballadors.
Ruiz ha assenyalat que cal "trobar fórmules integrades per compartir la gestió de la infraestructura entre tots els operadors" i ha apuntat que FGC es troba en un moment de creixement.
Entre els projectes que té la companyia actualment hi ha la prolongació de l'L8, la línia directa amb l'Aeroport de Barcelona, Rodalies entre Lleida i Terrassa (Barcelona) i el tramvia de Tarragona.