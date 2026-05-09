Ruiz (Ebro): "Podem vendre un elèctric assequible" per una estructura de costos raonable

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Preveu comercialitzar el vehicle 100% elèctric durant el primer trimestre de 2027
BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, assegura que Espanya és un país que té una estructura de costos raonable en fabricació, la qual cosa, unit a altres factors com la col·laboració amb la marca xinesa Chery, permet a la seva companyia "vendre un elèctric assequible" per al ciutadà.
En una entrevista a Europa Press, Ruiz ha explicat que Chery té economies d'escala que els permet tenir una estructura de costos més competitiva i ha destacat que Ebre va comprar la planta de Zona Franca de Barcelona a un preu molt econòmic, fent que el cost de l'amortització de les inversions que imputen en el vehicle sigui baix: "Amb la suma d'aquests tres factors, podem vendre un elèctric assequible per al ciutadà".
El 2025, Ebro va facturar 357 milions d'euros, superant els 333 milions que havien previst, i Ruiz ha atribuït aquests resultats a tres factors "clau": indústria, vendes i producte.
Ha explicat que s'han activat, durant 2025, unes línies de muntatge de 6 cotxes per hora, una capacitat productiva que els ha donat la capacitat per poder vendre en els 85 concessionaris del grup: "Això ens ha donat una xarxa de vendes molt capil·lar".
Aquest factor, sumat als híbrids endollables pactats amb Chery, --"un producte que s'adapta molt bé a la demanda del consumidor", afirma--, ha permès que Ebro produís més de 14.000 vehicles aquest any.
Des de la sortida a borsa de la companyia de la mà d'Andbank a l'octubre de 2024, l'empresa s'ha revaloritzat en un 40-45%, ja que va sortir a un valor de 329 milions d'euros i ara està al voltant dels 500 milions: "Per tant, a mesura que la companyia va complint les seves fites també va adquirint una revaloració i donant resposta a aquests inversors que han apostat per Ebre, complint el pla de ruta que hem planificat".
A més, ha destacat que per a Ebro és "troncal i prioritari" un bon servei post-venda, ja que la companyia té l'objectiu d'entendre i cuidar al client, de manera que tots els punts de venda han de tenir un bon servei de reparació, taller i recanvis.
"Hem reflotat una fàbrica que havia quedat parada durant dos anys, però ha estat bastant més fàcil del que la gent pot veure des de fora", ha afegit Ruiz, i ha explicat que tota la plantilla de l'antiga planta de Nissan que han recontratado ha vingut amb actitud molt positiva i han tingut molta paciència durant el procés de reindustrialització.
Sobre la comercialització del primer vehicle 100% elèctric fabricat en la planta de Barcelona, que ha puntualitzat que serà un vehicle petit amb uns 400 quilòmetres d'autonomia i orientat a la ciutat, ha dit que es preveu per a finals d'any o durant el primer trimestre de l'any que ve.
"Encara estem en procés de finalització de desenvolupament, homologació del vehicle", ha especificat sobre el producte, i ha dit que també estan adaptant els mitjans productius de la planta.
HÍBRIDS
Ha recordat que els vehicles de la gamma de SUVs d'Ebro són híbrids endollables que permeten al conductor poder actuar en elèctric la major part del temps i "tenir la seguretat que si no hi ha un carregador, no passa gens, perquè pot conduir en híbrid".
També ha assenyalat que, fins al moment, han invertit de forma acumulada uns 150 milions d'euros en la Zona Franca, dirigits a línies de muntatge, soldadura i pintura, i que tenen previst invertir en els següents dos anys uns 100 milions més que es destinaran a la remodelació de línies i a l'adaptació de la línia de pintura P2 per 2029.
Respecte al suport de les administracions a les empreses, Ruiz ha dit que tant en la Generalitat com en el Ministeri d'Indústria hi ha grans professionals que entenen molt bé la indústria i que estan desenvolupant mesures en la línia adequada: "El que passa és que dirigir un país és com dirigir un gran vaixell, per moure-ho es necessita el seu temps i té la seva inèrcia".
ACORD AMB CHERY
Ruiz ha valorat que la col·laboració amb Chery és un "acord intel·ligent" que els fa tenir un producte molt competitiu, ja que és un soci que domina tecnologia elèctrica, híbrids endollables i té economies d'escala.
"Potser el nostre model és un model atípic, perquè partim d'una planta reindustrializada i d'una marca històrica", ha explicat en ser preguntat per la possibilitat de marcar tendència en les relacions amb Xina, i ha afegit que Ebre té el seu propi camí, per la qual cosa el temps dirà si els altres segueixen o no aquesta tendència.
Ha opinat que potser aquest procés no serà replicable com a tal, però ha assegurat que van a fer un esforç "perquè sigui un projecte exemplificador i d'èxit".
Respecte a altres mercats internacionals, ha explicat que el mes passat van signar amb Grup MCoutinho perquè fos l'importador i distribuïdor oficial d'Ebro a Portugal i ha dit que ja estan donant passos a Europa de l'Est, amb Bulgària, Rússia i Eslovènia: "En breu també signarem amb un molt bon importador a Bulgària que anunciarem en breu".
A més, Ruiz ha recordat que a Espanya, des de desembre, tenen al voltant d'un 'market share' del 2% i 85 punts de venda que volen pujar a 110 a la fi d'any, i que volen consolidar-se de forma escalonada primer al país i després a Europa.
L'objectiu a Portugal és desenvolupar 10 punts de venda el primer any i 20 punts de venda a dos anys vista, tots ells amb el seu servei postvenda, i ha estimat que les vendes al país podrien significar un 2-3% de les vendes totals d'Ebre.
SITUACIÓ GEOPOLÍTICA
Preguntat per la situació geopolítica, ha considerat que té molts paràmetres i és variable en el temps, però que en el cas d'Ebre és positiu tenir dues cadenes de subministrament robustes, una a Espanya i una altra a Xina, per fer front a possibles disrupcions: "Generant valor afegit al nostre país i també recolzant-nos en economies d'escala i cadenes de subministrament robustes com és la del nostre soci Chery".
Així mateix, ha dit que és molt important per als països afermar les cadenes de subministrament i de combustibles, i ha assegurat que una manera d'ajudar a la societat a no dependre de combustibles fòssils és recolzar la transició elèctrica, amb vehicles sostenibles i electrificats accessibles al consumidor.
Ruiz ha dit que la seva companyia no té previst invertir en el sector de la defensa i ha emfatitzat que estan centrats en el seu projecte industrial, ja que "això és suficientment complex tecnològicament".