Rufián veu un "error" que el Govern central escolti les exigències de Junts en habitatge: "Prou de xantatges"

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat que considera un "error" que el Govern central estigui valorant les exigències de Junts en matèria d'habitatge i ha incidit que ha de ser a l'inrevés, de manera que l'Executiu i les formacions d'esquerres li imposin als independentistes les seves mesures.
"Ja n'hi ha prou de xantatges de la dreta catalana", ha denunciat Rufián en una publicació a 'X' després de conèixer-se que Junts ha admès que manté una via de negociació amb el Govern espanyol en matèria d'habitatge i que fa dues setmanes va lliurar les seves propostes al president Pedro Sánchez.
El posicionament dels postconvergents s'ha conegut després del desnonament de Maricarmen, la dona de 87 anys amb discapacitat que portava set dècades en règim de renda antiga al barri madrileny del Retiro.
A través d'un missatge a la xarxa social, el diputat d'ERC ha avisat "Junts no ha de ser qui li estableixi els límits en Habitatge als altres", alhora que ha reclamat que sigui el Govern central i les esquerres els qui marquin l'agenda en aquesta matèria.
"QUE ES RETRATIN"
Així, el portaveu d'ERC ha indicat que si el partit de Carles Puigdemont no volen recolzar les mesures del Govern espanyol "que es retratin i que se segueixin enfonsant en les enquestes". "Que mai un partit al servei dels voltors immobiliaris tingui la influència que aquesta gent té", ha postil·lat.
Rufián ha qualificat l'actitud de Junts com un "xantatge de la dreta catalana" i ha subratllat el seu rebuig a aquesta dinàmica, considerant que representa un obstacle per avançar en polítiques d'habitatge que considera prioritàries per al Govern central.