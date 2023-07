Rufián veu clau "donar força" a ERC i Bildu perquè el PSOE pacti a la seva esquerra

Junqueras retreu a PSOE i comuns "acceptar els vots de la dreta" per evitar una alcaldia independentista a Barcelona



BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista d'ERC per Barcelona al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat en aquestes eleccions generals "la clau és donar-li força a l'independentisme català i basc, és a dir a ERC i a Bildu, per obligar el PSOE a pactar amb el que té la seva esquerra".

"Votar a ERC, sempre, però ara més que mai, significa exigir, obligar al suposat progressisme espanyol, perquè el PSOE no fa, al PSOE se l'obliga a fer", i en l'acte d'inici de campanya aquest dijous al barri de Sants de Barcelona també ha assegurat que, si pogués, el PSOE pactarà a la seva dreta.

L'acte ha acollit unes 380 persones, segons l'organització, i també han intervingut els candidats al Congrés Teresa Jordà, Francesc-Marc Álvaro i Pilar Vallugera, els candidats al Senat Joan Josep Queralt, Ernest Maragall i Ana Surra, el president del Govern, Pere Aragonès, el president d'ERC, Oriol Junqueras, i --per videoconferència des de Suïssa-- la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

En començar el seu discurs, Rufián ha fet referència a la lona que Desokupa ha desplegat a Madrid i a continuació ha exhibit una bandera arcoiris, i també s'ha referit a la candidatura de Yolanda Díaz: "No es pot Sumar restant. No es pot Sumar deixant en la 'cuneta' als teus, visca Irene Montero!".

Per la seva banda, Junqueras ha retret que "PSOE i comuns no dubten a acceptar els vots de la dreta i l'extrema dreta per privar a aquesta ciutat d'un alcalde republicà", i ha insistit que el camí cap a la independència que defensi passa pel benestar de la ciutadania.