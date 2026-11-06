Rufián retreu a Nogueras que hagi votat "8 vegades amb PP i Vox contra el dret a l'habitatge"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha replicat a la cap de llista de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, que és difícil aprovar lleis al Congrés quan Junts ha votat "8 vegades amb el PP i Vox contra el dret a l'habitatge" durant la legislatura.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en un missatge a X recollit per Europa Press, en resposta a les paraules de Nogueras, que l'instava a explicar quines lleis ha aconseguit aprovar al Congrés: "No ha aprovat ni una sola llei".
"Si us plau, torneu al sentit comú", ha reclamat Rufián després que Nogueras també hagi dit que el PP va guanyar les eleccions el 2023 però no va governar pels vots de Junts.