Rufián retreu a Junts que s'apartin de la bandera d'Espanya mentre "fiquen els seus amiguets" al consell de Renfe

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha carregat contra Junts recriminant-li que col·loquin els seus "amiguets" al consell d'administració de Renfe però després no vulguin fer rodes de premsa al Congrés amb la bandera espanyola de fons.

D'aquesta manera s'ha referit Rufián a la compareixença davant els mitjans de la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, que dimarts va evitar atendre'ls en una sala de la cambra baixa on hi havia la bandera espanyola.

El portaveu d'ERC ha fet aquestes declaracions durant la sessió de control al Govern central del Congrés dels Diputats aquest dimecres, en una pregunta adreçada al president Pedro Sánchez.

JUNTS S'"APROFITA" DEL MALESTAR AMB RODALIES

Durant la seva intervenció, Rufián ha aprofitat per carregar contra Junts, els qui ha acusat d'"aprofitar-se" de la situació del servei ferroviari a Catalunya i les contínues incidències que pateix, segons ha descrit.

"Imaginin la impunitat mediàtica i digital que té aquesta gent per criticar-nos a nosaltres per negociar el traspàs de Rodalies mentre fiquen els seus amiguets al consell d'administració de Renfe", ha etzibat Rufián abans d'afegir: "Senyora Nogueras, rodes de premsa amb la bandera d'Espanya no, ficar els seus amiguets a empreses espanyoles, això sí".

En sortir de l'hemicicle, Rufián ha justificat el seu atac a Junts per deixar clar que els de Carles Puigdemont no "trepitjaran" ERC. "Per molt que creguin que són els amos de Catalunya, no ho són. I mentre jo sigui aquí, els respondré --ha explicat--. Fa anys que diuen que som uns venuts i que votem a canvi de res, quan ells voten a canvi de Renfe, d'Aena i de ficar els seus col·legues a consells d'administració".

A parer seu, l'actitud de Junts és "una vergonya" i creu que "segurament" s'ha quedat curt en la seva resposta. "Sempre responem a agressions i sempre em quedo curt", ha dit als periodistes.