Rufián, sobre el retard del decret d'embargament d'armes a Israel: "Pur Pedro Sánchez, caldrà continuar collant"

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera que el retard en l'aprovació per part del Consell de Ministres del decret llei per a l'embargament d'armes a Israel respon a l'estil del president del Govern central. "Pur Pedro Sánchez", ha comentat, després d'afegir que caldrà "continuar collant" perquè aquesta llei sigui una realitat com més aviat millor.
En concret, el cap de l'executiu espanyol va anunciar aquesta mesura el passat 8 de setembre, tot i que no la va portar al Consell de Ministres de l'endemà ni tampoc al d'aquest dimarts, cosa que ha molestat al seu soci de govern i al gruix d'aliats parlamentaris.
"Pur Pedro Sánchez. Tant de bo no fos tan difícil. Però fa sis anys que pressionem el PSOE per a coses molt senzilles. Durant gairebé dos anys van insultar qui qualificava de genocidi el de Gaza, negant que pels ports espanyols passés armament israelià. I això ho van reconèixer de facto. Però bé, s'ha quedat en un anunci", ha lamentat Rufián.
En aquest context, ha assumit que "tocarà continuar collant el PSOE" perquè, ha insistit, "el PSOE no fa", sinó que "se l'obliga a fer".