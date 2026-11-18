BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha replicat al cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona i ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que parlar de fer un govern de concentració a Catalunya si el PP i Vox arriben a La Moncloa no és derrotisme, "és realisme".
"La cosa està molt fotuda", ha dit en una roda de premsa aquest dimecres organitzada per Efe, en la qual ha assegurat que el PP i Vox poden arribar a la majoria absoluta, i ha assegurat que si això passa s'ha de donar un pacte històric a Catalunya, tot i que considera que això és més una pregunta per als seus companys al Parlament.
També ha insistit a demanar un cara a cara amb Hereu, ja que considera que les eleccions generals a Catalunya "van de PSC o ERC", i s'ha obert a fer aquest debat amb una altra persona del PSC o del PSOE si Hereu no pot o no el vol fer.
"No conec cap debat que no sigui personalista", ha respost a les paraules d'Hereu, que també ha qualificat de secundari aquest possible debat amb Rufián, i ha assegurat que aquest cara a cara serviria per parlar de projecte de país, d'impostos, d'habitatge, de seguretat, de transport públic i d'antifeixisme.
PARLAR CATALÀ AL CONGRÉS
Sobre la petició de la cap de llista de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, que tots els candidats es comprometin per escrit a parlar sempre en català al Congrés, Rufián ha respost que "la gent no està per això", i ha afegit que li agradaria que Junts es comprometés a no votar amb el PP i amb Vox.
Ha afirmat que a Bildu i al BNG no els retreuen parlar en castellà al Congrés com a ERC, i ho ha atribuït a una "pressió tòxica", i ha argumentat que quan la dreta catalana va detectar, durant el procés, que hi havia un votant progressista català que s'acostava més a ERC i no donava vots a Junts, van començar a criticar que es parlés d'independentisme en castellà.
CONDICIONS A SÁNCHEZ
El candidat republicà ha assegurat que entre les condicions que posaria al PSOE per a una possible futura investidura hi hauria la resolució del conflicte polític a Catalunya, la intervenció del mercat de l'habitatge i inversió en el transport públic, a més del model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), que són assumptes que van quedar acordats però sense aprovar amb l'avançament electoral.
Ha sostingut que si hi hagués una oportunitat que el PP arribés a governar en solitari, entendria que hi hagués un cert debat sobre si ERC ha de donar suport o no a una investidura del PSOE, però ha assegurat que "quan tens Abascal" com a possible soci del PP, tot demòcrata ha de fer el possible per impedir que arribin a manar.
Rufián ha qualificat de "pornogràfic" que el candidat de Vox, Santiago Abascal, critiqui qui diu que viu de 'paguetes', en al·lusió a les prestacions socials, quan té gent del seu entorn cobrant una ajuda, en al·lusió al bo social tèrmic que cobra la seva dona.