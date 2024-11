Rufián reivindica el dret a parlar castellà al Congrés i aposta per una ERC "diversa"

Crida a aplicar el model de Bildu que "no expulsa els seus votants no independentistes"

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reivindicat aquest dijous el dret a parlar castellà en les seves intervencions parlamentàries i ha apostat per una ERC "diversa" i no "pura" per ampliar la base social i electoral més enllà de l'independentisme, aplicant el model que ha posat en marxa Bildu al País Basc.

Així ho ha dit durant la seva participació en un esmorzar de Nueva Economía Fórum, en què ha reconegut que hi ha gent a Catalunya i també a ERC que no comparteix que parli castellà al Congrés, ara que es pot fer servir el català tant en el ple com en les comissions.

En aquest context, ha emfatitzat que "no passa res" perquè un dels set diputats d'ERC faci servir el castellà en un fòrum que és "un enorme focus nacional i internacional" per poder "arribar a un munt de gent" que potser encara no els escolta només perquè són sobiranistes.

"Hem d'intentar arribar a tothom qui puguem", ha explicat, després d'apuntar que això no vol dir que ell no estimi el català. És més, ha recalcat que és la llengua que ha triat per comunicar-se amb els seus fills malgrat que no és la seva llengua materna.

"Quan jo vaig començar en política, l'independentisme matava, literalment, per trobar algú que digués quatre línies en castellà. I ara, pel que sigui, és un drama. Potser és que hi ha qui domina tant l'ecosistema mediàtic-polític del nostre país que no té ningú que faci independentisme en castellà, i per això diu que no ho faci ningú", ha postil·lat.

"MÉS JUNQUERISTA QUE JUNQUERAS"

El portaveu d'ERC, que defensa la candidatura d'Oriol Junqueras per tornar a liderar la formació --"Jo soc més junquerista que Junqueras", ha dit-- ha subratllat que no ha trobat cap "motiu racional" per donar per "amortitzada" una persona que va estar quatre anys a la presó per defensar la independència de Catalunya.

En tot cas, ha insistit que tot i que s'han viscut "moments lletjos" en el procés del congrés en el qual està immers ERC a ell no li "sobra absolutament ningú" en l'organització. Així, ha destacat que si volen tornar a ser un partit de govern han de ser "diversos" i acollir tant les faccions més independentistes com d'altres que entenguin que "hi ha un eix social a prioritzar". El model a seguir, en la seva opinió, és el de Bildu, que "no expulsa" els seus votants no independentistes.

"Bildu és una orquestra en la qual tothom sap quin instrument ha de tocar, mentre que nosaltres no hem sabut assumir la nostra diversitat. Hi ha molta gent que prefereix ser pur i pocs, que és molt legítim, però jo m'estimo més ser impur i molts", ha confessat, abans d'afegir que vol "gent que escolti i voti" ERC i "tingui dubtes sobre l'independentisme".