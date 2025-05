Rufián es queixa que Sánchez "mima el xungo" de Junts i veu abans una moció de censura que un avançament electoral

Demana més contundència al PSOE amb els seus casos de corrupció perquè "de llestos n'hi ha a totes bandes" i no pot ser "tot soroll"

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es queixa que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "mima, cuida i prioritza" el "xungo" de Junts mentre no fa "ni cas" als grups "decents", "d'esquerres" i amb "principis" i veu més possibilitats que els casos de corrupció portin el popular Alberto Núñez Feijóo a presentar una moció de censura que el líder del PSOE opti per un avançament electoral.

Així ho exposa en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press. "Jo, entre que Sánchez cedeixi o que Feijóo s'acabi animant a això (la moció de censura), veig abans que Feijóo s'animi", explica, alhora que dona per fet que en algun moment Junts acabarà propiciant un executiu liderat pel president del PP.

Després de recordar que va llançar aquesta idea fa més d'un any i el van tractar "de boig", es reafirma que "van a poc a poc cap a aquest escenari". Es basa en el fet que ja estan "venent" que no són "d'esquerres ni de dretes", sinó que són "Catalunya", i que el líder del PP "controla els jutges". "Sota aquestes premisses, Junts acabarà fent president a Feijóo, de manera directa o indirecta, i pot ser via moció de censura", resumeix.

A parer seu, tota la "tempesta de casos" que afecten el PSOE "justificarà" que "al final" Feijóo l'acabi presentant "i que Junts la voti", encara que perquè triomfi es requereixin també els vots de Vox, ja que creu que això no penalitzaria els postconvergents.

JUNTS ESTÀ TORNANT ALS "MALS TEMPS" DE CiU

Per Rufián, Junts "està fent més que mai" de "dreta catalana". "Està tornant al que era Convergència, als mals temps de Duran i Lleida, de pactar amb el PP d'Aznar o Rajoy", indica. I posa d'exemple que vota amb el PP i Vox iniciatives "antisocials, reaccionàries" i s'abona "els pitjors discursos que hi pugui haver", per la "pressió que sent del feixisme independentista català", en referència a Aliança Catalana.

Sobre si el Govern central pot continuar sense aprovar tampoc els pressupostos per a l'any vinent, el portaveu d'ERC sosté que, encara que no seria "positiu", és factible. Des del seu punt de vista, l'absència de comptes públics "reflecteix que hi ha una majoria de dretes a l'hemicicle i un PSOE que no compleix".

"Jo li he dit a gairebé tots els seus responsables, inclòs el president que, al final, el missatge que llança quan mima, cuida i prioritza gent com Junts, és que si ets un xungo, et faré cas, però si ets d'esquerres, progre, decent i tens principis, no et faré ni punyeter cas", es queixa Rufián.

En la seva opinió, els socialistes donen per descomptat que ERC sempre votarà el que sigui bo per a la gent, i davant d'això es pregunten si han de "ser uns xungos" perquè el PSOE els tingui en compte.

"Haig de votar en contra d'això? Si ho haig de fer, potser algun dia ho faig, perquè al final és autolesiu per a nosaltres, ja que no som Junts. Però arribarà un dia que passarà, segurament perquè potser jo no estigui aquí, i llavors el PSOE tindrà dificilíssim tornar al govern", emfatitza, augurant que quan governi la dreta "hi haurà dreta per a lustres".

"NO M'ATREVEIXO" A DONAR PER MORT A SÁNCHEZ

En tot cas Rufián aclareix que, quan diu que veu el PSOE "voltat" pels sectors que el consideren "caça major", no està pronosticant que la legislatura tingui els dies comptats. "No m'atreveixo mai a matar Pedro Sánchez. O sigui, cal esperar abans de matar-lo perquè és un tipus amb una resistència bestial", puntualitza.

Però remarca que el president està "voltat" i que és el principal responsable d'aquesta situació. "Tot el que li està passant al PSOE és culpa seva perquè no ha canviat absolutament res en aquest país", assevera, tirant-li de nou en cara que "no fes absolutament res" quan "van començar a tocar el seu nucli més pròxim amb mentides", malgrat que es va retirar per meditar com respondre.

"Jo li dono la responsabilitat de tot el que està passant quant a guerra bruta, perquè no ha canviat res. Al contrari, ha repartit els jutges amb el PP negocia amb Junts, tot el que pot. Si no canvies el poder judicial, no tens gent als mitjans de comunicació que contraresti les misèries informatives i el gairebé terrorisme informatiu, ho tens molt difícil. I no ho ha fet", assenyala.

A més, Rufián reclama més contundència al PSOE davant dels casos de corrupció que se li atribueixen i entén que també ho facin altres socis, fins i tot Sumar. "No tot pot ser soroll. Segurament hi ha certa base", apunta, abans de ressenyar que "de llestos n'hi ha a totes bandes" i que aquestes coses li "passen pràcticament a tots els partits polítics", la qual cosa no treu que alguns assumptes, com per exemple el de l'exregidora Leire Díez, "es magnifiquin".

Finalment, preguntat per si una sentència del Tribunal Constitucional que avali la llei d'amnistia consolidaria el Govern central, Rufián indica que "beneficiaria la democràcia" i es mostra convençut que "anys després, fins i tot aquells que més volien mà dura entenen que no ha servit de res".

En aquest context, reitera que el fet que "hi hagi uns jutges que es declarin en rebel·lia i que vagin en contra de la legalitat vigent és una mala notícia per a la democràcia" igual que ho és que encoratgin "suposats casos de corrupció que es veuen que no existeixen".